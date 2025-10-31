Рейтинг@Mail.ru
Бублик впервые вышел в полуфинал теннисного "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:31 31.10.2025 (обновлено: 22:30 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/bublik-2052202215.html
Бублик впервые вышел в полуфинал теннисного "Мастерса" в Париже
Бублик впервые вышел в полуфинал теннисного "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Бублик впервые вышел в полуфинал теннисного "Мастерса" в Париже
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T20:31:00+03:00
2025-10-31T22:30:00+03:00
теннис
спорт
париж
александр бублик
алекс де минаур
феликс оже-альяссим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925357304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d19f61d239bfa607918eab684934770.jpg
/20251030/medvedev-2051974365.html
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925357304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e1aeca4ec14f66522942b605492843a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, париж, александр бублик, алекс де минаур, феликс оже-альяссим
Теннис, Спорт, Париж, Александр Бублик, Алекс де Минаур, Феликс Оже-Альяссим
Бублик впервые вышел в полуфинал теннисного "Мастерса" в Париже

Бублик обыграл де Минаура в Париже и впервые вышел в полуфинал "Мастерса"

© Пресс-служба ATPКазахстанский теннисист Александр Бублик
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Пресс-служба ATP
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 в пользу посеянного под 13-м номером Бублика. Де Минаур был посеян под шестым номером. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
31 октября 2025 • начало в 17:50
Завершен
Александр Бублик
2 : 16:76:47:5
Алекс Де Минаур
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале соперником Бублика, впервые добравшегося до этой стадии на турнирах серии "Мастерс", станет канадец Феликс Оже-Альяссим (9-й номер посева).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Медведев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Париже
30 октября, 22:51
 
ТеннисСпортПарижАлександр БубликАлекс де МинаурФеликс Оже-Альяссим
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала