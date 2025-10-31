Рейтинг@Mail.ru
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
01:36 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/boks-2051985182.html
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис обвинен в похищении своей бывшей девушки и насилии над... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T01:36:00+03:00
2025-10-31T01:36:00+03:00
единоборства
спорт
флорида
майами
джервонта дэвис
джейк пол
wba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867152947_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_01d9bd2ca65e5ad2c509919eeb590b4a.jpg
/20251029/tszyu--2051440023.html
/20251027/boks-2050976165.html
флорида
майами
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867152947_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1817cfda5e809a2f862a2ba557ea8524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, флорида, майами, джервонта дэвис, джейк пол, wba
Единоборства, Спорт, Флорида, Майами, Джервонта Дэвис, Джейк Пол, WBA
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки

BA: чемпиона мира по боксу Дэвиса обвинили в насилии и похищении бывшей девушки

© Showtime BoxingДжервонта Дэвис
Джервонта Дэвис - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Showtime Boxing
Джервонта Дэвис. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис обвинен в похищении своей бывшей девушки и насилии над ней, сообщает Baller Alert со ссылкой на судебные документы.
Спортсмен обвиняется в нападении, удушении, незаконном лишении свободы и умышленном причинении эмоциональных страданий. Согласно документам, пострадавшая утверждает, что инцидент произошел 27 октября в стрип-клубе, где она работает официанткой.
Никита Цзю - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Сын Цзю проведет бой с австралийцем
29 октября, 12:18
Как указала девушка в иске, Дэвис, с которым она тайно встречалась около пяти месяцев, ворвался в ее рабочее помещение, применил к ней физическую силу, а затем насильно вывел ее через служебные помещения на парковку, где продолжил избиение. Девушка также отмечает систематические акты насилия и угрозы убийством на протяжении их отношений. Один из эпизодов якобы произошел в конце сентября, когда боксер после обвинений в измене начал на людях душить девушку, после чего отправил ей письменную угрозу, в которой обещал ее убить.
Адвокаты потерпевшей акцентируют внимание на систематическом агрессивном поведении боксера. Они требуют взыскать с Дэвиса значительную сумму в качестве компенсации морального и физического ущерба.
В июле телевизионная станция WPLG Local 10 сообщила, что Дэвис арестован во Флориде за нанесение побоев матери его детей. Дэвис до этого дважды попадал под арест за домашнее насилие - в 2020 и 2022 годах.
Дэвису 30 лет. Он одержал 30 побед (28 - нокаутом) на профессиональном ринге, один поединок завершился ничьей. 14 ноября Дэвис должен провести поединок против блогера Джейка Пола в Майами.
Боксер Мэнни Пакьяо - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Кремлев назначил легендарного Пакьяо вице-президентом IBA
27 октября, 16:50
 
ЕдиноборстваСпортФлоридаМайамиДжервонта ДэвисДжейк ПолWBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала