СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис обвинен в похищении своей бывшей девушки и насилии над ней, сообщает Baller Alert со ссылкой на судебные документы.

Спортсмен обвиняется в нападении, удушении, незаконном лишении свободы и умышленном причинении эмоциональных страданий. Согласно документам, пострадавшая утверждает, что инцидент произошел 27 октября в стрип-клубе, где она работает официанткой.

Как указала девушка в иске, Дэвис , с которым она тайно встречалась около пяти месяцев, ворвался в ее рабочее помещение, применил к ней физическую силу, а затем насильно вывел ее через служебные помещения на парковку, где продолжил избиение. Девушка также отмечает систематические акты насилия и угрозы убийством на протяжении их отношений. Один из эпизодов якобы произошел в конце сентября, когда боксер после обвинений в измене начал на людях душить девушку, после чего отправил ей письменную угрозу, в которой обещал ее убить.

Адвокаты потерпевшей акцентируют внимание на систематическом агрессивном поведении боксера. Они требуют взыскать с Дэвиса значительную сумму в качестве компенсации морального и физического ущерба.

В июле телевизионная станция WPLG Local 10 сообщила, что Дэвис арестован во Флориде за нанесение побоев матери его детей. Дэвис до этого дважды попадал под арест за домашнее насилие - в 2020 и 2022 годах.