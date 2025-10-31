https://ria.ru/20251031/boks-2051985182.html
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис обвинен в похищении своей бывшей девушки и насилии над... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T01:36:00+03:00
2025-10-31T01:36:00+03:00
2025-10-31T01:36:00+03:00
единоборства
спорт
флорида
майами
джервонта дэвис
джейк пол
wba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867152947_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_01d9bd2ca65e5ad2c509919eeb590b4a.jpg
/20251029/tszyu--2051440023.html
/20251027/boks-2050976165.html
флорида
майами
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867152947_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1817cfda5e809a2f862a2ba557ea8524.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, флорида, майами, джервонта дэвис, джейк пол, wba
Единоборства, Спорт, Флорида, Майами, Джервонта Дэвис, Джейк Пол, WBA
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
BA: чемпиона мира по боксу Дэвиса обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис обвинен в похищении своей бывшей девушки и насилии над ней, сообщает Baller Alert со ссылкой на судебные документы.
Спортсмен обвиняется в нападении, удушении, незаконном лишении свободы и умышленном причинении эмоциональных страданий. Согласно документам, пострадавшая утверждает, что инцидент произошел 27 октября в стрип-клубе, где она работает официанткой.
Как указала девушка в иске, Дэвис
, с которым она тайно встречалась около пяти месяцев, ворвался в ее рабочее помещение, применил к ней физическую силу, а затем насильно вывел ее через служебные помещения на парковку, где продолжил избиение. Девушка также отмечает систематические акты насилия и угрозы убийством на протяжении их отношений. Один из эпизодов якобы произошел в конце сентября, когда боксер после обвинений в измене начал на людях душить девушку, после чего отправил ей письменную угрозу, в которой обещал ее убить.
Адвокаты потерпевшей акцентируют внимание на систематическом агрессивном поведении боксера. Они требуют взыскать с Дэвиса значительную сумму в качестве компенсации морального и физического ущерба.
В июле телевизионная станция WPLG Local 10 сообщила, что Дэвис арестован во Флориде
за нанесение побоев матери его детей. Дэвис до этого дважды попадал под арест за домашнее насилие - в 2020 и 2022 годах.
Дэвису 30 лет. Он одержал 30 побед (28 - нокаутом) на профессиональном ринге, один поединок завершился ничьей. 14 ноября Дэвис должен провести поединок против блогера Джейка Пола
в Майами
.