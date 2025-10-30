https://ria.ru/20251030/zenit-2051953304.html
Казанский "Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по волейболу
Казанский "Зенит" обыграл ярославский "Ярославич" в четвертом туре чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T20:00:00+03:00
