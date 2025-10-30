Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:00 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/zenit-2051953304.html
Казанский "Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по волейболу
Казанский "Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Казанский "Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по волейболу
Казанский "Зенит" обыграл ярославский "Ярославич" в четвертом туре чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T20:00:00+03:00
2025-10-30T20:00:00+03:00
волейбол
спорт
ярославич
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит-казань (казань)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943223068_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_b081fe338c35fa9d94baa028f550b695.jpg
/20251029/voleybol-2051655484.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943223068_91:0:1426:1001_1920x0_80_0_0_7e15c022af831d16cdd2f20915380f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ярославич, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит-казань (казань)
Волейбол, Спорт, Ярославич, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит-Казань (Казань)
Казанский "Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по волейболу

"Зенит" обыграл "Ярославич" и возглавил таблицу чемпионата России по волейболу

© Фото : Официальный сайт "Зенита" (Казань)Казанский "Зенит"
Казанский Зенит - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Официальный сайт "Зенита" (Казань)
Казанский "Зенит". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Казанский "Зенит" обыграл ярославский "Ярославич" в четвертом туре чемпионата России по волейболу.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:17) в пользу гостей.
Казанцы, выигравшие все четыре матча со старта сезона, возглавили таблицу первенства. "Ярославич" с двумя победами идет восьмым.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
29 октября, 21:56
 
ВолейболСпортЯрославичСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Зенит-Казань (Казань)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала