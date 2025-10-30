https://ria.ru/20251030/topich-2051965912.html
У баскетболиста "Оклахомы" нашли рак яичек
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сербскому разыгрывающему клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" Николе Топичу диагностировали рак яичек, сообщил генеральный менеджер Сэм Прести.
Как сообщил функционер, Топич уже проходит курс химиотерапии. Врачи оценивают перспективы выздоровления как "крайне оптимистичные". Диагноз был поставлен в начале октября, но баскетболист попросил не разглашать его до начала лечения.
"Он вернется к баскетболу, когда сможет, но мы, разумеется, не ставим никаких сроков. Мы полностью его поддерживаем, подбадриваем и любим", - приводит слова Прести ESPN.
Топичу 20 лет. Он был выбран "Оклахомой" под 12-м номером на драфте НБА
2024 года. Позднее баскетболист пропустил сезон из-за травмы колена.