Теннис
 
18:22 30.10.2025
Рублев проиграл в третьем круге "Мастерса" в Париже
© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
© Соцсети теннисиста
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Бену Шелтону в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу посеянного под пятым номером американца, который является седьмой ракеткой мира. Рублев располагается на 17-й строчке мирового рейтинга и был посеян под 12-м номером. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут.
В четвертьфинале Шелтон сыграет с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло и итальянцем Янником Синнером (2-й номер посева).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
30 октября 2025 • начало в 16:40
Завершен
Бен Шелтон
2 : 07:66:3
Андрей Рублев
