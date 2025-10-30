https://ria.ru/20251030/rublev-2051920694.html
Рублев проиграл в третьем круге "Мастерса" в Париже
Рублев проиграл в третьем круге "Мастерса" в Париже
Рублев проиграл в третьем круге "Мастерса" в Париже
Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Бену Шелтону в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Рублев проиграл в третьем круге "Мастерса" в Париже
