Федерера обошли по проценту побед на турнирах "Мастерс" - 30.10.2025
Теннис
 
15:52 30.10.2025
Федерера обошли по проценту побед на турнирах "Мастерс"
Федерера обошли по проценту побед на турнирах "Мастерс"
спорт, роджер федерер, кэмерон норри, новак джокович
Теннис, Спорт, Роджер Федерер, Кэмерон Норри, Новак Джокович
Федерера обошли по проценту побед на турнирах "Мастерс"

Вашро обошел Федерера по проценту побед на теннисных турнирах серии "Мастерс"

© пресс-служба Laver CupРоджер Федерер
Роджер Федерер - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© пресс-служба Laver Cup
Роджер Федерер. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Монегаскский теннисист Валантен Вашро обошел швейцарца Роджера Федерера по проценту побед на теннисных турнирах серии "Мастерс" и вышел на третье место по этому показателю с момента введения формата в 1990 году, сообщает Opta.
В четверг Вашро победил британца Кэмерона Норри со счетом 7:6 (7:4), 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.
Всего Вашро выиграл на этих турнирах 78,6% (11 из 14) матчей, включая текущую серию в десять побед подряд. Среди игроков, проведших больше игр на турнирах "Мастерс", больший процент побед продемонстрировали только серб Новак Джокович (81,5%) и Рафаэль Надаль (82,0). У Федерера процент побед составляет 77,9.
Теннис
 
