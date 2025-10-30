Чемпион мира "Формулы-1" объявил о завершении карьеры

"Это будет моя последняя гонка. Мне всегда нравился Бахрейн, я думаю, там веселая трасса, и я собираюсь получить от нее максимум удовольствия, потому что это конец моей профессиональной гоночной карьеры", - цитирует Баттона Би-би-си.

Баттону 45 лет. Он принял участие в 306 гонках "Формулы-1", одержав в 15 из них победы, а также стал чемпионом мира 2009 года. После ухода из "Формулы-1" в 2016 году британец продолжал выступать в различных гонках на выносливость, включая "24 часа Ле-Мана".