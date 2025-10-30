https://ria.ru/20251030/babaev--2051841733.html
Бабаев назвал скончавшегося диктора ЦСКА частичкой прошлого команды
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что диктор Игорь Плешаков является частичкой прошлого футбольной команды. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
БАЛАШИХА (Московская область), 30 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что диктор Игорь Плешаков является частичкой прошлого футбольной команды.
Игорь Плешаков скончался в 56-летнем возрасте 27 октября. Он работал на домашних матчах хоккейных и футбольных команд ЦСКА с 2002 года, а также был диктором на играх хоккейного "Динамо" и сборной России по футболу. В четверг в Подмосковье проходит церемония прощания с ним.
"Сегодня мы прощаемся не только с нашим товарищем, большим мастером слова и просто хорошим человеком, но и частичкой нашего прошлого, связанного с любимой командой. Для меня, как и для многих других, для тысяч болельщиков, яркие эмоции от побед и горечь поражений за последние 20 лет так или иначе связаны с голосом Игоря. Его голос был мощным, добрым, мудрым, но, самое главное, очень искренним. Покойся с миром, самый лучший и любимый диктор", - сказал Бабаев на церемонии прощания.
В пятницу игра 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Нижний Новгород" начнется с минуты молчания в память об Плешакове.