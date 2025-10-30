Бабаев назвал скончавшегося диктора ЦСКА частичкой прошлого команды

«

"Сегодня мы прощаемся не только с нашим товарищем, большим мастером слова и просто хорошим человеком, но и частичкой нашего прошлого, связанного с любимой командой. Для меня, как и для многих других, для тысяч болельщиков, яркие эмоции от побед и горечь поражений за последние 20 лет так или иначе связаны с голосом Игоря. Его голос был мощным, добрым, мудрым, но, самое главное, очень искренним. Покойся с миром, самый лучший и любимый диктор", - сказал Бабаев на церемонии прощания.