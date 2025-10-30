Япония открывает свою Загитову: у Петросян появилась нежданная конкурентка

Ее уже называют "золотой девочкой", хотя о ней мало кто знает. Но именно она будет биться с нашей Аделией Петросян за золото Олимпийских игр-2026. РИА Новости Спорт рассказывает о новом японском таланте, в котором есть даже русский артистизм.

На кого же она похожа?

Ами Накаи трижды побеждала на юниорских Гран-при, в 2023 году была бронзовой медалисткой чемпионата мира среди юниоров. Однако в минувшем сезоне не смогла выиграть Финал юниорского Гран-при, а на мировом первенстве вообще не попала в призеры. Все золото прошлого турнирного года забрала ее соотечественница Мао Симада – причем с огромными баллами и колоссальным перевесом над остальными.

Но Симаде "не повезло" родиться на четыре месяца позже 1 июля 2008 года – тогда бы она сейчас считалась одной из главных соперниц Петросян. Накаи, которой 17 лет (такой возрастной ценз определен правилами ISU) исполнилось в апреле нынешнего года, в необходимые рамки допуска на Игры-2026 вписывается. И первые серьезные взрослые старты японки демонстрируют, что она – готовая претендентка на олимпийскую медаль. На этапе Гран-при во Франции Ами выиграла, опередив трехкратную чемпионку мира Каори Сакамото.

© Getty Images / Fred Lee - International Skating Union Ами Накаи © Getty Images / Fred Lee - International Skating Union Ами Накаи

Несмотря на то, что первой и единственной олимпийской чемпионкой из Японии была еще в 2006 году Сидзука Аракава, самой культовой фигуристкой из этой страны стоит считать Мао Асаду – обладательницу трех золотых наград чемпионатов мира и серебряную медалистку Олимпиады 2010 года, только из-за трагически проваленной короткой программы не поднявшейся на пьедестал Игр-2014 в Сочи. Но похожа Ами Накаи больше не на Аракаву и не на Асаду, а на Вакабу Хигути – крепенькую коренастенькую фигуристку, выстрелившую во времена доминирования Евгении Медведевой и взлета Алины Загитовой, а главного успеха добившуюся на Олимпиаде-2022 в Пекине, где она стала призером командного турнира. Как и Хигути, ее юное "перевоплощение" тоже исполняет аксель в три с половиной оборота – элемент ультра-си, ценный тем, что по правилам его можно включать в короткую программу. Прыжки в четыре оборота в женских соревнованиях, как известно, разрешены только в произвольных прокатах.

Компоненты выше, чем у Петросян

Возможно, не случайно, что именно тройной аксель в исполнении Хигути восходящая звезда японского фигурного катания называет эталоном. Впрочем, Асада тоже владела этим элементом – но у нее Накаи переняла кое-что другое. Это умение разносторонне передавать эмоции. Не секрет, что фигуристки из Азии, от природы достаточно сдержанные, артистически проявляются либо однообразно, либо несколько неестественно. Асада же в свое время училась художественной части фигурного катания у русских тренеров – в первую очередь, у Татьяны Тарасовой, и в этом аспекте выглядела даже немножко "нашей".

Так вот, и Накаи выглядит на льду очень гармонично. Обе свои программы нынешнего сезона – короткую La Strada Нино Роты и произвольную What a Wonderful World Луи Армстронга под кавер певицы Лекси Уокер и группы The Piano Guys – 17-летняя Ами натурально и убедительно "проживает". Арбитры уже на дебютном этапе серии Гран-при выставили ей очень приличные оценки за компоненты. Пониже, чем у Сакамото, но выше, чем, например, у двукратной чемпионки России Аделии Петросян, которые та получила на олимпийском квалификационном турнире в Пекине.

А если вспомнить, что по ходу сезона у вчерашних юниоров вторая оценка имеет тенденцию бодро расти – так было с Загитовой в сезоне-2017/2018, - становится понятно, что у Петросян на Олимпийских играх-2026 появилась очень серьезная соперница. С уже готовым техническим козырем в виде стабильного акселя в три с половиной оборота – в то время как Аделия, судя по ее первым внутрироссийским прокатам, еще только начинает набирать боевую форму.

Ученица Этери Тутберидзе тоже выиграла свой самый первый международный старт взрослой карьеры, но все же Анастасия Губанова и Луна Хендрикс, которых Петросян обошла в Пекине – не те соперницы, которых надо будет глобально опасаться на Олимпиаде в Италии. Грозны там будут американки - фанатеющая по Евгении Медведевой лучшего образца Изабо Левито, владеющая тройным акселем Эмбер Гленн, которую Аделия поздравила с победой на китайском этапе Гран-при, действующая чемпионка мира Алиса Лю, взявшая титул после того, как пару лет отдохнула от спорта.

© Getty Images / Jean Catuffe Ами Накаи © Getty Images / Jean Catuffe Ами Накаи

Однако по логике существования фигурного катания, где международный регулятор не любит, когда все яйца складывают в одну корзину, при претендующих на олимпийское золото американцах Илье Малинине и танцорах Мэдисон Чок/Эване Бэйтсе главными фаворитами в женском одиночном катании в Милане будут японки. И, очень вероятно, не просто так ISU назвал Накаи после успешного дебюта во взрослой серии Гран-при в своих соцсетях "золотой девочкой".