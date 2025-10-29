https://ria.ru/20251029/zverev-2051635617.html
Зверев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
теннис
спорт
александр зверев
алехандро давидович-фокина
