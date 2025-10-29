Рейтинг@Mail.ru
Зверев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Теннис
 
19:27 29.10.2025
Зверев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Зверев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025
© Соцсети "Ролан Гаррос"Александр Зверев
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
В матче второго круга посеянный под третьим номером Зверев обыграл аргентинца Уго Карабельи со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
29 октября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Камило Уго Карабелли
1 : 27:61:65:7
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге Зверев сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 15-й номер посева) - Артюр Казо (Франция).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
29 октября, 15:53
 
