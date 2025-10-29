Экс-футболист "Зенита" Клаудиньо избежал наказания за слова об СВО

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Получивший российское гражданство экс-полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо избежал мер воздействия со стороны правоохранительных органов, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее Клаудиньо заявил, что покинул Россию из-за СВО и ее последствий. В настоящее время футболист играет за катарский клуб "Аль-Садд". Свищев заявлял РИА Новости, что словам натурализованного бразильца будет дана правовая оценка. В сентябре южноамериканец посетил матч между сборными Катара и России (1:4).Тогда он сказал, что при удобном случае будет рад вернуться в Россию.
"Нам пришел ответ по итогам проверки со стороны МВД. По ее результатам зафиксирована одна публикация высказываний Клаудиньо, которая находится в публичном поле. Она была охарактеризована как журналистское изложение слов Клаудиньо. Иных материалов, которые могли бы носить характер дискредитации, не выявлено. Также не было обнаружено подобных нарушений в период выступления Клаудиньо в России. По итогу информация о нарушении законодательства не подтверждена, мер воздействия к Клаудиньо применяться не будет", - сказал Свищев.
"Но со своей стороны, настоятельно рекомендуем быть внимательными к своим высказыванием как российским, так и иностранным спортсменам, которые приезжают выступать к нам в страну. При этом мы уже неоднократно видели, как те же иностранцы, возвращаясь к себе на родину, высказывают негатив в отношении нашей страны. Где-то под давлением, где-то из желания продвинуться где-либо у себя на родине. А если изначально вопрос стоит только в деньгах при приезде в Россию, то лучше несколько раз подумать. Мы не неволим здесь никого, но требуем с уважением относиться к нашей стране", - добавил собеседник агентства.
Клаудиньо выступал за "Зенит" с 2021 по 2024 год. Он забил 17 мячей в 93 матчах, по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз стал обладателем Кубка страны.
