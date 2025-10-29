Юрана отправили в отставку

Главный тренер "Химок" Сергей Юран после матча 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Химки" (Химки) и ПФК ЦСКА (Москва).

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции по футболу "Серик Беледиеспор" объявил об отставке главного тренера команды россиянина Сергея Юрана.

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

« "Клуб благодарит тренера за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении, опубликованном в сториз на странице "Серика Беледиеспора" в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Ранее журналист Назым Тюркнас сообщил, что руководство "Серика Беледиеспора" приняло решение отправить Юрана в отставку. В субботу после поражения от "Пендикспора" со счетом 0:4 российский специалист заявил, что, скорее всего, покинет команду, так как не видит здесь будущего из-за ее серьезных финансовых проблем.

По информации СМИ, футболисты команды бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки выплат заработной платы и бонусов. Отмечается, что некоторые сотрудники клуба, 50% акций которого принадлежат считавшимся главным инвестором подмосковных "Химок" Туфану Садыгову, ждут изменения ситуации до ноября, после чего направят официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств. Кроме того, клуб может столкнуться с запретом на трансферы из-за невыплат по переходу Александра Мартынова, приобретенного в начале сезона у белорусского БАТЭ. После 11 туров в турецкой Первой лиге "Серик Беледиеспор" (13 очков), имеющий на своем счету три победы, по четыре ничьи и поражения, занимает 14-е место.