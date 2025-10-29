Рейтинг@Mail.ru
Юрана отправили в отставку
Футбол
 
14:55 29.10.2025 (обновлено: 15:08 29.10.2025)
Юрана отправили в отставку
Юрана отправили в отставку
Клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции по футболу "Серик Беледиеспор" объявил об отставке главного тренера команды россиянина Сергея Юрана. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Юрана отправили в отставку

Юран отправлен в отставку с поста главного тренера клуба "Серик Беледиеспор"

Главный тренер "Химок" Сергей Юран после матча 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Химки" (Химки) и ПФК ЦСКА (Москва).
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции по футболу "Серик Беледиеспор" объявил об отставке главного тренера команды россиянина Сергея Юрана.
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"Клуб благодарит тренера за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении, опубликованном в сториз на странице "Серика Беледиеспора" в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Ранее журналист Назым Тюркнас сообщил, что руководство "Серика Беледиеспора" приняло решение отправить Юрана в отставку. В субботу после поражения от "Пендикспора" со счетом 0:4 российский специалист заявил, что, скорее всего, покинет команду, так как не видит здесь будущего из-за ее серьезных финансовых проблем.
По информации СМИ, футболисты команды бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки выплат заработной платы и бонусов. Отмечается, что некоторые сотрудники клуба, 50% акций которого принадлежат считавшимся главным инвестором подмосковных "Химок" Туфану Садыгову, ждут изменения ситуации до ноября, после чего направят официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств. Кроме того, клуб может столкнуться с запретом на трансферы из-за невыплат по переходу Александра Мартынова, приобретенного в начале сезона у белорусского БАТЭ. После 11 туров в турецкой Первой лиге "Серик Беледиеспор" (13 очков), имеющий на своем счету три победы, по четыре ничьи и поражения, занимает 14-е место.
Юрану 56 лет. После завершения игровой карьеры экс-нападающий московского "Спартака", а также португальских клубов "Бенфика" и "Порту", перешел на тренерскую работу. До турецкого клуба Юран возглавлял "Нижний Новгород", "Химки", "СКА-Хабаровск", красногорский "Зоркий", калининградскую "Балтику", новосибирскую "Сибирь", ярославский "Шинник", ставропольское "Динамо", а также работал в тренерском штабе "красно-белых".
Артём Юран - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Турецкий клуб подписал сына Сергея Юрана
22 июля, 15:04
 
Футбол
 
