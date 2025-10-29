https://ria.ru/20251029/uilyams-2051417733.html
Баскетболиста НБА арестовали в аэропорту с марихуаной, сообщили СМИ
Баскетболиста НБА арестовали в аэропорту с марихуаной, сообщили СМИ
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" Брэндон Уильямс был арестован в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" Брэндон Уильямс был арестован в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт при попытке пронести через службу безопасности 1,3 унции (около 36,8 грамма) марихуаны, сообщает DLLS Sports.
По данным источника, инцидент произошел в субботу. При прохождении досмотра в терминале у спортсмена в багаже был обнаружен контейнер с веществом растительного происхождения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели тестирование содержимого, а после выявления наркотических средств арестовали Уильямса. Баскетболист утверждал, что вещи упаковывал его менеджер.
Отмечается, что Уильямс находился в аэропорту в связи с семейными обстоятельствами, а клуб предоставил ему выходные. Баскетболист пропустил предыдущие две игры "Маверикс" в регулярном чемпионате по личным причинам. Перед сообщением о задержании его участие в матче против "Индианы Пэйсерс" в воскресенье также было под вопросом.
Согласно договору между НБА и профсоюзом игроков (NBPA), вступившему в силу в 2023 году, марихуана была исключена из программы тестирования на наркотики.
Уильямсу 25 лет. Он выступает за "Даллас" с декабря 2023 года. В нынешнем сезоне он провел на паркете 18 минут в двух играх, отдал три передачи и не набрал очков. Ранее в НБА разыгрывающий представлял "Портленд Трэйл Блэйзерс" и выступал в клубах Лиги развития (G League).