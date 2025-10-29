Суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА и Ла Лиги по делу о Суперлиге

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лиге по поводу нарушения правил свободной конкуренции Евросоюза в вопросе Суперлиги, сообщается на официальном сайте мадридского "Реала".
В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. Вердикт предписывал прекратить санкционированное антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем. Также ФИФА и УЕФА было предписано немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий, начавшихся после того, как 18 апреля 2021 года Суперлига объявила о запуске нового проекта футбольных соревнований. В среду "Реал" объявил, что апелляции УЕФА, RFEF и Ла Лиги были отклонены.
«
"Данное судебное решение открывает путь для требования возмещения значительного ущерба, понесенного клубом. Кроме того, "Реал" уведомляет, что в течение 2025 года клуб проводил многочисленные переговоры с УЕФА в поисках решений, однако никаких компромиссов не было достигнуто в отношении более прозрачного управления, финансовой устойчивости, защиты здоровья футболистов и улучшения впечатлений болельщиков, включая модели бесплатных и доступных по всему миру трансляций, как это было в случае с клубным чемпионатом мира. В связи с этим клуб объявляет, что продолжит работу во благо глобального футбола и болельщиков и в то же время потребует от УЕФА возмещения значительного ущерба", - говорится в заявлении "Реала".
Ла Лига также опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что решение суда не означает поддержку Суперлиги.
«
"Оно лишь подтверждает, что правила должны применяться с прозрачностью и объективностью. Мы и впредь будем защищать европейскую модель, основанную на спортивных заслугах, солидарности и устойчивости национальных соревнований", - заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский "Ювентус", испанские "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее "Ювентус" под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги. В октябре 2025 года RAC1 сообщил, что руководство "Барселоны" также приняло решение отказаться от поддержки проекта.