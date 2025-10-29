Рейтинг@Mail.ru
Суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА и Ла Лиги по делу о Суперлиге
16:58 29.10.2025
Суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА и Ла Лиги по делу о Суперлиге
Суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА и Ла Лиги по делу о Суперлиге
Суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА и Ла Лиги по делу о Суперлиге

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лиге по поводу нарушения правил свободной конкуренции Евросоюза в вопросе Суперлиги, сообщается на официальном сайте мадридского "Реала".
В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. Вердикт предписывал прекратить санкционированное антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем. Также ФИФА и УЕФА было предписано немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий, начавшихся после того, как 18 апреля 2021 года Суперлига объявила о запуске нового проекта футбольных соревнований. В среду "Реал" объявил, что апелляции УЕФА, RFEF и Ла Лиги были отклонены.
"Данное судебное решение открывает путь для требования возмещения значительного ущерба, понесенного клубом. Кроме того, "Реал" уведомляет, что в течение 2025 года клуб проводил многочисленные переговоры с УЕФА в поисках решений, однако никаких компромиссов не было достигнуто в отношении более прозрачного управления, финансовой устойчивости, защиты здоровья футболистов и улучшения впечатлений болельщиков, включая модели бесплатных и доступных по всему миру трансляций, как это было в случае с клубным чемпионатом мира. В связи с этим клуб объявляет, что продолжит работу во благо глобального футбола и болельщиков и в то же время потребует от УЕФА возмещения значительного ущерба", - говорится в заявлении "Реала".
Ла Лига также опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что решение суда не означает поддержку Суперлиги.
"Оно лишь подтверждает, что правила должны применяться с прозрачностью и объективностью. Мы и впредь будем защищать европейскую модель, основанную на спортивных заслугах, солидарности и устойчивости национальных соревнований", - заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский "Ювентус", испанские "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее "Ювентус" под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги. В октябре 2025 года RAC1 сообщил, что руководство "Барселоны" также приняло решение отказаться от поддержки проекта.
"Ливерпуль" громит ЛЧ после четырех поражений. "Реалу" пришлось тяжелее
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Чемпионат Испании по футболуХавьер Тебас
 
