Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:53 29.10.2025 (обновлено: 16:19 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/tennis-2051533659.html
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Первая ракетка России Даниил Медведев на отказе представителя Болгарии Григора Димитрова вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T15:53:00+03:00
2025-10-29T16:19:00+03:00
теннис
спорт
григор димитров
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034875259_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7d8c2c40b9931f7d8a3db2e0d37c86f6.jpg
/20251029/yatsenko-2051528634.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034875259_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_35342d988ed66e0877228df5c437a795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, григор димитров, даниил медведев
Теннис, Спорт, Григор Димитров, Даниил Медведев
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Медведев на отказе Димитрова вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

© Соцсети теннисистаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Соцсети теннисиста
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев на отказе представителя Болгарии Григора Димитрова вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Медведев, который является 13-й ракеткой мира, должен был сыграть с Димитровым (38) в среду. О снятии болгарина сообщил аккаунт турнира в соцсети X. Причины отказа теннисиста не разглашаются.
В понедельник Димитров провел первый матч после тяжелой травмы, обыграв в первом круге "Мастерса" француза Джованни Мпетши-Перрикара. В июле Димитров снялся по ходу встречи четвертого круга Уимблдона против итальянца Янника Синнера. Он вел в счете против соперника со счетом 6:3, 7:5, 2:2. Болгарину диагностировали частичный разрыв грудной мышцы.
В третьем круге "Мастерса" в Париже Медведев сыграет с победителем встречи между двумя итальянцами - Лоренцо Музетти (8) и Лоренцо Сонего (45).
Ракетка и мяч - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Яценко прошла во второй круг турнира в городе Ченнаи
29 октября, 15:36
 
ТеннисСпортГригор ДимитровДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала