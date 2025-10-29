Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев на отказе представителя Болгарии Григора Димитрова вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Медведев, который является 13-й ракеткой мира, должен был сыграть с Димитровым (38) в среду. О снятии болгарина сообщил аккаунт турнира в соцсети X. Причины отказа теннисиста не разглашаются.
В понедельник Димитров провел первый матч после тяжелой травмы, обыграв в первом круге "Мастерса" француза Джованни Мпетши-Перрикара. В июле Димитров снялся по ходу встречи четвертого круга Уимблдона против итальянца Янника Синнера. Он вел в счете против соперника со счетом 6:3, 7:5, 2:2. Болгарину диагностировали частичный разрыв грудной мышцы.
В третьем круге "Мастерса" в Париже Медведев сыграет с победителем встречи между двумя итальянцами - Лоренцо Музетти (8) и Лоренцо Сонего (45).
