"Сибирь" проиграла пятый матч подряд в КХЛ, уступив СКА
Хоккей
Хоккей
 
22:05 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ska-2051657627.html
"Сибирь" проиграла пятый матч подряд в КХЛ, уступив СКА
"Сибирь" проиграла пятый матч подряд в КХЛ, уступив СКА - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Сибирь" проиграла пятый матч подряд в КХЛ, уступив СКА
Петербургский СКА нанес поражение новосибирской "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T22:05:00+03:00
2025-10-29T22:05:00+03:00
хоккей
спорт
сергей плотников
владимир ткачев (1993)
иван чехович
сибирь
ска (санкт-петербург)
локомотив (ярославль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051657334_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_38eb28c77d121d06d620f50a119cbca3.jpg
/20251029/khokkey-2051652547.html
спорт, сергей плотников, владимир ткачев (1993), иван чехович, сибирь, ска (санкт-петербург), локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Плотников, Владимир Ткачев (1993), Иван Чехович, Сибирь, СКА (Санкт-Петербург), Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сибирь" проиграла пятый матч подряд в КХЛ, уступив СКА

СКА обыграл "Сибирь" в домашнем матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Сибирь" - "СКА"
Хоккей. КХЛ. Матч Сибирь - СКА - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Петербургский СКА нанес поражение новосибирской "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забили Матвей Короткий (5-я минута), Егор Савиков (36) и Сергей Плотников (41). У "Сибири" отличились Владимир Ткачев (8) и Иван Чехович (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 октября 2025 • начало в 19:30
Завершен
СКА
3 : 2
Сибирь
04:55 • Матвей Короткий
(Марат Хайруллин, Тревор Мерфи)
35:50 • Егор Савиков
(Игорь Ларионов, Михаил Воробьев)
40:28 • Сергей Плотников
(Джозеф Бландизи)
07:23 • Владимир Ткачев
(Тимур Ахияров, Егор Аланов)
58:48 • Иван Чехович
(Андрей Чуркин, Архип Неколенко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сибирь" проиграла пятый матч в КХЛ подряд и идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков. СКА с 20 баллами располагается на девятой строчке за Западе.
В следующем матче петербургская команда 31 октября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом", а новосибирский клуб в тот же день в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Ак Барс" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ и установил клубный рекорд
29 октября, 21:30
 
ХоккейСпортСергей ПлотниковВладимир Ткачев (1993)Иван ЧеховичСибирьСКА (Санкт-Петербург)Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
