Плющев раскрыл, чем придется пожертвовать Морозову для возвращения
Хоккей
 
11:18 29.10.2025 (обновлено: 11:19 29.10.2025)
Плющев раскрыл, чем придется пожертвовать Морозову для возвращения
Плющев раскрыл, чем придется пожертвовать Морозову для возвращения - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Плющев раскрыл, чем придется пожертвовать Морозову для возвращения
Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что хоккеист московского "Спартака" Иван Морозов должен переосмыслить свой образ жизни, чтобы... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
хоккей
спорт
владимир плющев
иван морозов
континентальная хоккейная лига (кхл)
вокруг спорта
спартак (москва)
Новости
Плющев раскрыл, чем придется пожертвовать Морозову для возвращения

Плющев: Морозову нужно переосмыслить образ жизни для возвращения в хоккей

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что хоккеист московского "Спартака" Иван Морозов должен переосмыслить свой образ жизни, чтобы вернуться в спорт после возможных санкций за употребление кокаина.
Ранее Морозов, в допинг-пробе которого ранее были обнаружены следы кокаина, признался в употреблении запрещенного вещества во внесоревновательный период.
«
"Если честно, сложно все это дело комментировать. Сам факт, что человек употреблял, означает, что для этого были условия. Это не очень приятная история. Что касается его возвращения в хоккей, все будет зависеть от него. Если хочет вернуться, значит, он должен пожертвовать своими шалостями, заняться самим собой и доказать, что он готов к работе", - сказал Плющев.
"Если он действительно понял, что у него с головой было в свое время не все нормально, и он решил испытать судьбу, хотя уже тысячу раз доказывали, что это глупость абсолютная, то он вернется. Да, может быть, чем-то придется пожертвовать, да, может быть, будут какие-то санкции, но все зависит только от него", - сказал Плющев.
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в ханты-мансийской "Югре", петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.
КХЛ назвала лучших игроков недели
27 октября, 12:36
КХЛ назвала лучших игроков недели
27 октября, 12:36
 
ХоккейСпортВладимир ПлющевИван МорозовКХЛ 2025-2026Вокруг спортаХК Спартак (Москва)
 
