Плющев раскрыл, чем придется пожертвовать Морозову для возвращения

"Если честно, сложно все это дело комментировать. Сам факт, что человек употреблял, означает, что для этого были условия. Это не очень приятная история. Что касается его возвращения в хоккей, все будет зависеть от него. Если хочет вернуться, значит, он должен пожертвовать своими шалостями, заняться самим собой и доказать, что он готов к работе", - сказал Плющев.

"Если он действительно понял, что у него с головой было в свое время не все нормально, и он решил испытать судьбу, хотя уже тысячу раз доказывали, что это глупость абсолютная, то он вернется. Да, может быть, чем-то придется пожертвовать, да, может быть, будут какие-то санкции, но все зависит только от него", - сказал Плющев.