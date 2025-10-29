Рейтинг@Mail.ru
Румынский тренер покинул "Белогорье"
Волейбол
 
18:37 29.10.2025 (обновлено: 18:38 29.10.2025)
Румынский тренер покинул "Белогорье"
белогорье (белгород)
© Фото : Официальный сайт ВК "Белогорье"Волейболисты "Белогорья"
Волейболисты Белогорья - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Официальный сайт ВК "Белогорье"
Волейболисты "Белогорья". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Румынский специалист Георге Крецу покинул пост главного тренера белгородского волейбольного клуба "Белогорья" по личным причинам, сообщается в Telegram-канале клуба.
Крецу пришел в клуб в мае, сменив на посту Александра Волкова, который ушел в связи с окончанием контракта. Под руководством румынского тренера белгородский клуб провел в нынешнем сезоне три матча, одержав две победы. Директор клуба Сергей Тетюхин сообщил, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Сергей Баранов, который руководил "Белогорьем-2", выступающим в Молодежной лиге.
"Дорогие болельщики! Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Я благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее и я желаю ей успехов", - заявил Крецу.
Крецу 57 лет. Он работал с клубами из Бельгии, Италии, Польши, Катара, а также со сборными Австрии, Румынии, Эстонии и Словении. В 2022 году он был признан Европейской конфедерацией волейбола лучшим тренером года. В конце января Крецу стал главным тренером сборной Сербии.
В 2017 году Крецу работал в "Белогорье" в роли старшего тренера, проведя 12 матчей. Также румын тренировал кемеровский "Кузбасс" в сезоне-2019/20, став с командой обладателем Суперкубка и бронзовым призером чемпионата России.
Волейболисты Белогорья - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Олимпийский чемпион Волков покинул пост главного тренера "Белогорья"
12 мая, 22:22
 
