Румынский тренер покинул "Белогорье"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Румынский специалист Георге Крецу покинул пост главного тренера белгородского волейбольного клуба "Белогорья" по личным причинам, сообщается в Telegram-канале клуба.
Крецу пришел в клуб в мае, сменив на посту Александра Волкова, который ушел в связи с окончанием контракта. Под руководством румынского тренера белгородский клуб провел в нынешнем сезоне три матча, одержав две победы. Директор клуба Сергей Тетюхин сообщил, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Сергей Баранов, который руководил "Белогорьем-2", выступающим в Молодежной лиге.
«
"Дорогие болельщики! Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Я благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее и я желаю ей успехов", - заявил Крецу.
В 2017 году Крецу работал в "Белогорье" в роли старшего тренера, проведя 12 матчей. Также румын тренировал кемеровский "Кузбасс" в сезоне-2019/20, став с командой обладателем Суперкубка и бронзовым призером чемпионата России.