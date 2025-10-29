Рейтинг@Mail.ru
На торги выставят золотую медаль хоккейного чемпионата мира
Хоккей
 
17:00 29.10.2025
На торги выставят золотую медаль хоккейного чемпионата мира
На торги выставят золотую медаль хоккейного чемпионата мира
На торги выставят золотую медаль хоккейного чемпионата мира

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Золотую медаль 73-го чемпионата мира по хоккею с шайбой, который прошел в Швейцарии в 2009 году, наручные часы Hublot, врученные победителям Кубка Гагарина в 2015 году и юбилейные раритеты от хоккейного клуба ЦСКА выставят на торги 6 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
«
"Шестого ноября 2025 года Аукционный дом "Литфонд" проведет онлайн-торги, посвященные хоккейным раритетам. Центральное место в каталоге занимает золотая медаль 73-го чемпионата мира по хоккею с шайбой, который прошел в Швейцарии в 2009 году. Текущая ставка за чрезвычайно редкий хоккейный раритет на момент релиза указана 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В комплекте с медалью прилагается поздравительная открытка "С Днем Рождения", адресованная генеральному менеджеру сборной России по хоккею с шайбой в 2008–2009 годах Павлу Попову. В пресс-службе напомнили, что победа сборной России в этом турнире стала второй подряд и значительно укрепила позиции команды на мировой арене: в финальном матче против Канады (2:1) решающую роль сыграл Александр Радулов.
Также на торги будут выставлены памятные наручные часы Hublot, врученные победителям Кубка Гагарина в 2015 году, когда СКА впервые в истории заполучил Кубок Гагарина. Часы были выпущены в честь того самого первого Кубка Часы ограниченной серии с гравировкой Special edition. Gagarin Cup 2015. № 31/75 находятся в оригинальном футляре и в отличном состоянии. Стоимость оценивается в миллион рублей.
Среди лотов будут и редкие памятные часы, выпущенные к 85-летию хоккейного клуба ЦСКА: эксклюзивная модель памятных механических наручных часов Buran Aviator Sturmanskie, выпущенных тиражом всего 85 экземпляров "Ограниченная серия. № 24/85", их - стоимость от 500 тысяч рублей; часы Aviator, выпущенные тиражом 500 экземпляров за 200 тысяч рублей, и швейцарские часы Tissot" из специальной партии, заказанной Федерацией хоккея России по случаю победы сборной команды в Евротуре-2008.
ХоккейСпортАукционный дом "Литфонд"Чемпионат мира по хоккеюВокруг спорта
 
