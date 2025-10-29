Экс-игрока клуба НБА обвинили в нападении на мать своего ребенка

Во вторник Синглеру было предъявлено официальное обвинение в нападении и нанесении побоев в присутствии ребенка. Пострадавшая заявила шерифу, что спортсмен схватил ее за голову и толкнул на землю. При проведении экспертизы у нее на лице были обнаружены отпечатки пальцев, а на руке - следы побоев. Местная полиция отметила, что Сам Синглер отказался давать показания и, предположительно, находился под воздействием наркотических средств.