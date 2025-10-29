Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрока клуба НБА обвинили в нападении на мать своего ребенка
Баскетбол
 
16:05 29.10.2025
Экс-игрока клуба НБА обвинили в нападении на мать своего ребенка
Экс-игрока клуба НБА обвинили в нападении на мать своего ребенка - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Экс-игрока клуба НБА обвинили в нападении на мать своего ребенка
Экс-форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома Сити-Тандер" Кайл Синглер обвиняется в нападении на мать своего ребенка, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
детройт пистонс, нба, вокруг спорта, спорт, оклахома-сити тандер
Баскетбол, Детройт Пистонс, НБА, Вокруг спорта, Спорт, Оклахома-Сити Тандер
Экс-игрока клуба НБА обвинили в нападении на мать своего ребенка

Бывшего игрока "Оклахомы" Синглера обвинили в нападении на мать своего ребенка

Баскетбольный мяч НБА
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома Сити-Тандер" Кайл Синглер обвиняется в нападении на мать своего ребенка, сообщает ESPN.
По информации источника, инцидент произошел 23 октября в городе Уайтфилд (штат Оклахома). Спортсмен был задержан в тот же день после звонка неизвестного человека на номер экстренных оперативных служб: баскетболист преследовал женщину. Синглер был помещен в тюрьму округа Хаскелл и впоследствии был освобожден под залог в 6 тысяч долларов.
Во вторник Синглеру было предъявлено официальное обвинение в нападении и нанесении побоев в присутствии ребенка. Пострадавшая заявила шерифу, что спортсмен схватил ее за голову и толкнул на землю. При проведении экспертизы у нее на лице были обнаружены отпечатки пальцев, а на руке - следы побоев. Местная полиция отметила, что Сам Синглер отказался давать показания и, предположительно, находился под воздействием наркотических средств.
Арест Синглера произошел почти через год после его загадочного поста в социальных сетях, в котором он признался в опасениях за свою жизнь, что вызвало волну обеспокоенности и поддержки со стороны бывших партнеров по команде и болельщиков.
Синглеру 37 лет. Он был выбран во втором раунде драфта НБА под общим 33-м номером клубом "Детройт Пистонс", за который выступал с 2012 по 2015 год, после чего перешел в "Оклахому", где играл до 2018 года. В 2010 году форвард был признан самым выдающимся баскетболистом Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), а в 2013-м был включен в во вторую сборную новичков НБА.
БаскетболДетройт ПистонсНБАВокруг спортаСпортОклахома-Сити Тандер
 
