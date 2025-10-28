https://ria.ru/20251028/zhamnov-2051341269.html
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что на данный момент не владеет информацией о текущем положении дел у хоккеиста "красно-белых"... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что на данный момент не владеет информацией о текущем положении дел у хоккеиста "красно-белых" Ивана Морозова, временно отстраненного за нарушение антидопинговых правил.
В четверг Морозов опубликовал заявление, в котором признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период и заявил, что в настоящий момент проходит лечение.
"Не видел никаких заявлений. У меня нет никакой информации об Иване. Когда я получу какую-нибудь информацию от руководства клуба, то буду готов прокомментировать", - сказал Жамнов журналистам.
В сентябре "Спартак" сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Позднее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что в допинг-пробе нападающего обнаружены следы кокаина. Морозов был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром "красно-белых" с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4).