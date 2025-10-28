Рейтинг@Mail.ru
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков
Хоккей
 
23:18 28.10.2025
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что на данный момент не владеет информацией о текущем положении дел у хоккеиста "красно-белых"... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Жамнов не стал комментировать признание Морозова в употреблении наркотиков

Жамнов сказал, что не видел признания Морозова в употреблении наркотиков

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов
Главный тренер Спартака Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что на данный момент не владеет информацией о текущем положении дел у хоккеиста "красно-белых" Ивана Морозова, временно отстраненного за нарушение антидопинговых правил.
В четверг Морозов опубликовал заявление, в котором признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период и заявил, что в настоящий момент проходит лечение.
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Хоккеист "Спартака" признался в употреблении наркотиков и начал лечение
28 октября, 19:02
"Не видел никаких заявлений. У меня нет никакой информации об Иване. Когда я получу какую-нибудь информацию от руководства клуба, то буду готов прокомментировать", - сказал Жамнов журналистам.
В сентябре "Спартак" сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Позднее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что в допинг-пробе нападающего обнаружены следы кокаина. Морозов был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром "красно-белых" с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4).
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА
28 октября, 23:04
 
Хоккей Иван Морозов Алексей Жамнов РУСАДА КХЛ 2025-2026 ХК Спартак (Москва)
 
