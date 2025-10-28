Рейтинг@Mail.ru
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Теннис
 
23:51 28.10.2025 (обновлено: 01:09 29.10.2025)
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
теннис
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Российский теннисист Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
28 октября 2025 • начало в 22:25
Завершен
Лернер Тьен
0 : 24:64:6
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В матче второго круга турнира посеянный под 12-м номером Рублев обыграл представителя США Лернера Тьена со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут.
В третьем круге Рублев сыграет против американца Бена Шелтона (5-й номер посева).
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Алькарас сенсационно вылетел с "Мастерса" в Париже
28 октября, 23:38
 
ТеннисСпортАндрей РублевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
