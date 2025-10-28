https://ria.ru/20251028/rublev-2051343857.html
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-28T23:51:00+03:00
2025-10-28T23:51:00+03:00
2025-10-29T01:09:00+03:00
теннис
спорт
андрей рублев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844080303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d86e9416bd9ff1ca62a7495ec4f5146.jpg
/20251028/alkaras-2051342767.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844080303_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6ee0e181ab8fc4ec0994c851dbfb7b4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей рублев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже