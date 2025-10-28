https://ria.ru/20251028/fubol-2051342200.html
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" на выезде в серии пенальти обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T23:32:00+03:00
