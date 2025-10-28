Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в Кубке Германии
Футбол
 
23:32 28.10.2025
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" на выезде в серии пенальти обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.10.2025
футбол
спорт
ансгар кнауфф
юлиан брандт
боруссия (дортмунд)
айнтрахт (франкфурт)
рицу доан
2025
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в Кубке Германии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" на выезде в серии пенальти обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.
Основное время встречи, которая прошла во Франкфурте-на-Майне, завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Ансгар Кнауфф (7-я минута). У "Боруссии" отличился Юлиан Брандт (48).
Кубок Германии
28 октября 2025 • начало в 20:30
Закончен (П)
Айнтрахт Фр
1 : 22:4
Боруссия Д
07‎’‎ • Ансгар Кнауфф
(Марио Гетце)
121‎’‎ • Кан Узун (П)
121‎’‎ • Миши Батшуайи (П)
48‎’‎ • Юлиан Брандт
(Юлиан Рюэрсон)
121‎’‎ • Фабиу Силва (П)
121‎’‎ • Никлас Зюле (П)
121‎’‎ • Карни Чуквуемека (П)
121‎’‎ • Феликс Нмеча (П)
В серии пенальти точнее оказались футболисты "Боруссии" - 4-2. В составе "Айнтрахта" свои попытки реализовать не смогли японский полузащитник Рицу Доан и алжирский хавбек Фарес Шаиби.
Обе команды выступают в Бундеслиге. "Боруссия" (17 очков) располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, "Айнтрахт" (13) - на шестой.
Результаты остальных матчей:
"Вольфсбург" - "Хольштайн Киль" - 0:1;
"Герта" - "Эльферсберг" - 3:0;
"Хайденхайм" - "Гамбург" - 0:1.
