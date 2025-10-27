Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта", член "Тройного золотого клуба" Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что в будущем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) появится новая "Русская пятерка", но отметил, что "Русская пятерка" в "Ред Уингз" навсегда останется уникальной.

"Русская пятерка" в "Детройте" навсегда останется уникальной. Но я надеюсь, что в будущем в НХЛ появится новая "Русская пятерка". Я был бы рад, если бы это случилось", - сказал Фетисов.

"Русская пятерка" "Детройта" поменяла весь стиль игры в НХЛ и в мире. Советский хоккей в той пятерке был представлен тремя разными поколениями: я и Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Владимир Константинов, а также Слава Козлов. При этом философия игры у всех нас была одинаковой, поэтому нам было легко с первой же игры, получали удовольствие от самого игрового момента. Мы себя чувствовали так же, как рыба, которую вернули обратно в воду после того, как она оказалась на берегу", - добавил он.