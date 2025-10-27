Рейтинг@Mail.ru
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
11:02 27.10.2025 (обновлено: 11:06 29.10.2025)
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки"
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки"
вячеслав фетисов, владимир константинов, игорь ларионов, спорт, сергей федоров, вячеслав козлов, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки"

Вячеслав Фетисов надеется, что в будущем в НХЛ появится новая "Русская пятерка"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта", член "Тройного золотого клуба" Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что в будущем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) появится новая "Русская пятерка", но отметил, что "Русская пятерка" в "Ред Уингз" навсегда останется уникальной.
30 лет назад, 27 октября 1995 года, в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз" в составе "Детройт Ред Уингз" впервые было создано звено, полностью состоявшее из российских игроков. Впоследствии оно стало известным как "Русская пятерка", которую представляли защитники Фетисов и Владимир Константинов, а также нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. "Детройт" обыграл "Калгари" со счетом 3:0, Ларионов и Козлов забросили по одной шайбе, Федоров отметился двумя передачами, Константинов также записал на свой счет голевой пас.
«
"Русская пятерка" в "Детройте" навсегда останется уникальной. Но я надеюсь, что в будущем в НХЛ появится новая "Русская пятерка". Я был бы рад, если бы это случилось", - сказал Фетисов.
"Русская пятерка" "Детройта" поменяла весь стиль игры в НХЛ и в мире. Советский хоккей в той пятерке был представлен тремя разными поколениями: я и Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Владимир Константинов, а также Слава Козлов. При этом философия игры у всех нас была одинаковой, поэтому нам было легко с первой же игры, получали удовольствие от самого игрового момента. Мы себя чувствовали так же, как рыба, которую вернули обратно в воду после того, как она оказалась на берегу", - добавил он.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Федоров: школа СССР благодаря "Русской пятерке" оказала влияние на хоккей
27 октября, 08:09
 
Хоккей Вячеслав Фетисов Владимир Константинов Игорь Ларионов Спорт Сергей Федоров Вячеслав Козлов Детройт Ред Уингз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
