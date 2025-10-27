https://ria.ru/20251027/fetisov-2050854071.html
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки"
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки"
Двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта", член "Тройного золотого клуба" Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-27T11:02:00+03:00
2025-10-27T11:02:00+03:00
2025-10-29T11:06:00+03:00
хоккей
вячеслав фетисов
владимир константинов
игорь ларионов
спорт
сергей федоров
вячеслав козлов
детройт ред уингз
Фетисов надеется на появление в НХЛ новой "Русской пятерки"
Вячеслав Фетисов надеется, что в будущем в НХЛ появится новая "Русская пятерка"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта", член "Тройного золотого клуба" Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что в будущем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) появится новая "Русская пятерка", но отметил, что "Русская пятерка" в "Ред Уингз" навсегда останется уникальной.
30 лет назад, 27 октября 1995 года, в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз" в составе "Детройт Ред Уингз" впервые было создано звено, полностью состоявшее из российских игроков. Впоследствии оно стало известным как "Русская пятерка", которую представляли защитники Фетисов
и Владимир Константинов
, а также нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов
и Вячеслав Козлов. "Детройт" обыграл "Калгари" со счетом 3:0, Ларионов и Козлов забросили по одной шайбе, Федоров отметился двумя передачами, Константинов также записал на свой счет голевой пас.
«
"Русская пятерка" в "Детройте" навсегда останется уникальной. Но я надеюсь, что в будущем в НХЛ появится новая "Русская пятерка". Я был бы рад, если бы это случилось", - сказал Фетисов.
"Русская пятерка" "Детройта" поменяла весь стиль игры в НХЛ и в мире. Советский хоккей в той пятерке был представлен тремя разными поколениями: я и Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Владимир Константинов, а также Слава Козлов. При этом философия игры у всех нас была одинаковой, поэтому нам было легко с первой же игры, получали удовольствие от самого игрового момента. Мы себя чувствовали так же, как рыба, которую вернули обратно в воду после того, как она оказалась на берегу", - добавил он.