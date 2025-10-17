17:31 17.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Тренер покинул сборную Сербии без неустойки

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Футбольный союз Сербии (ФСС) объявил на своей официальной странице в соцсети X о решении принять отставку главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича без выплаты ему компенсации.
На прошлой неделе сборная Сербии проиграла дома команде Албании со счетом 0:1 в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во время встречи в Лесковаце болельщики на трибунах скандировали "Стойкович, уходи". По окончании матча специалист объявил об уходе со своей должности.
В пятницу исполнительный комитет ФСС принял решение о расторжении контракта со Стойковичем по обоюдному согласию сторон и без каких-либо дальнейших обязательств со стороны ассоциации по отношению к специалисту. Также контракты были расторгнуты с членами тренерского штаба Стойковича и директором сборной Сербии.
В ближайшие дни президент ФСС Драган Джаич и генеральный секретарь организации Бранко Радуйко проведут переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера сборной Сербии. В СМИ сообщалось, что одним из основных кандидатов на замену Стойковичу является главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович.
Стойкович возглавил сборную Сербии в марте 2021 года. Под руководством тренера команда квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года в Катаре, где не смогла выйти из группы. В текущем отборе сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице с тремя победами, одной ничьей и двумя поражениями.
