Тренер покинул сборную Сербии без неустойки

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Футбольный союз Сербии (ФСС) объявил на своей официальной странице в соцсети X о решении принять отставку главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича без выплаты ему компенсации.

На прошлой неделе сборная Сербии проиграла дома команде Албании со счетом 0:1 в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во время встречи в Лесковаце болельщики на трибунах скандировали "Стойкович, уходи". По окончании матча специалист объявил об уходе со своей должности.

В пятницу исполнительный комитет ФСС принял решение о расторжении контракта со Стойковичем по обоюдному согласию сторон и без каких-либо дальнейших обязательств со стороны ассоциации по отношению к специалисту. Также контракты были расторгнуты с членами тренерского штаба Стойковича и директором сборной Сербии.

В ближайшие дни президент ФСС Драган Джаич и генеральный секретарь организации Бранко Радуйко проведут переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера сборной Сербии. В СМИ сообщалось, что одним из основных кандидатов на замену Стойковичу является главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович.