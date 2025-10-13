Сборная Косова обыграла Швецию в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сборная Косова на выезде обыграла команду Швеции в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы B, которая прошла в Стокгольме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых мяч забил Фисник Аслани (32-я минута), которому ассистировал полузащитник казанского "Рубина" Велдин Ходжа.
