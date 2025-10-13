Сборная Ганы стала 21-м участником ЧМ-2026

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сборная Ганы квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года.
В заключительном туре отборочного турнира в африканской зоне команда Ганы обыграла сборную Коморских Островов со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал Мохаммед Кудус (47-я минута).
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа I
12 октября 2025 • начало в 22:00
Завершен
Сборная Ганы завершила отборочный турнир на первом месте таблицы группы I, набрав 25 очков в 10 матчах, и стала 21-м участником мирового первенства, которое летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сборная Ганы пятый раз в своей истории сыграет на чемпионате мира. Лучшим достижением мундиаля для команды был выход в 1/4 финала турнира на чемпионате мира 2010 года.
