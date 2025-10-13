Сборная Ганы стала 21-м участником ЧМ-2026

Трофей чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сборная Ганы квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года.

В заключительном туре отборочного турнира в африканской зоне команда Ганы обыграла сборную Коморских Островов со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал Мохаммед Кудус (47-я минута).

Сборная Ганы завершила отборочный турнир на первом месте таблицы группы I, набрав 25 очков в 10 матчах, и стала 21-м участником мирового первенства, которое летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.