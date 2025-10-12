Сборная Фарерских Островов сенсационно обыграла чехов в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Фарерских Островов на своем поле обыграла команду Чехии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Торсхавне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Ханус Сёренсен (67-я минута) и Мартин Агнарссон (81). За команду Чехии отличился Адам Карабец (78).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа L
12 октября 2025
67’ • Ханус Соеренсен
(Якуп Андреасен)
81’ • Martin Agnarsson
78’ • Адам Карабец
Сборная Чехии идет на втором месте в таблице группы L, имея в своем активе 13 очков. Команда Фарерских Островов располагается на третьей позиции с 12 очками.
В следующем матче чехи 17 ноября примут команду Гибралтара, а сборная Фарерских Островов тремя днями ранее на выезде встретится с лидером группы - командой Хорватии.
