Сборная Нидерландов обыграла финнов в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Нидерландов обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
12 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
08’ • Дониэлл Мален
17’ • Вирджил ван Дейк
38’ • Мемфис Депай (П)
84’ • Коди Гакпо
Встреча группы G, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Доньелл Мален (8-я минута), Вирджил Ван Дейк (17), Мемфис Депай (38; с пенальти) и Коди Гакпо (84).
Депай также отметился двумя результативными передачами и стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов. Всего в его активе 35 передач. Ранее он также стал лучшим бомбардиром национальной команды (54 гола).
Сборная Нидерландов лидирует в группе G, набрав 16 очков. Финны располагаются на третьей позиции с 10 очками.
