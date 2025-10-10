Гол Мбаппе помог сборной Франции обыграть команду Азербайджана в отборе ЧМ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Азербайджана в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Перед началом матча сборная Франции наградила футболкой с пятым номером своего бывшего игрока Самуэля Умтити, который в сентябре объявил о завершении карьеры. Футболист провел 31 игру за команду, забил четыре мяча и выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

Сборная Франции, набрав 9 очков, лидирует в турнирной таблице группы D. Команда выиграла все матчи отборочного турнира. Сборная Азербайджана (1) располагается на последней, четвертой строчке.