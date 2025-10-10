Гол Мбаппе помог сборной Франции обыграть команду Азербайджана в отборе ЧМ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Азербайджана в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Париже завершилась со счетом 3:0. Мячи забили капитан французской сборной Килиан Мбаппе (45+2-я минута), Адриен Рабьо (69) и Флорьян Товен (84).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D
10 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Перед началом матча сборная Франции наградила футболкой с пятым номером своего бывшего игрока Самуэля Умтити, который в сентябре объявил о завершении карьеры. Футболист провел 31 игру за команду, забил четыре мяча и выиграл чемпионат мира 2018 года в России.
Сборная Франции, набрав 9 очков, лидирует в турнирной таблице группы D. Команда выиграла все матчи отборочного турнира. Сборная Азербайджана (1) располагается на последней, четвертой строчке.
В параллельном матче сборная Украины в гостях обыграла команду Исландии со счетом 5:3. Украинцы с 4 очками идут вторыми в турнирной таблице, исландцы занимают третье место в группе (3 балла).
10 октября 2025, 23:48