Сборные Чехии и Хорватии сыграли вничью в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сборная Чехии сыграла вничью с командой Хорватии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Праге и завершилась со счетом 0:0.
09 октября 2025
В другом матче сборная Фарерских Островов дома разгромила команду Черногории со счетом 4:0.
Хорваты (13 очков) лидируют в турнирной таблице, опережая чехов (13) по разнице мячей. Далее расположились команды Фарерских Островов (9), Черногории (6) и Гибралтара (0).
