Сборная Алжира стала 20-м участником ЧМ-2026

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сборная Алжира разгромила команду Сомали в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в африканской зоне и досрочно квалифицировалась в финальную часть соревнований.

Домашняя для сборной Сомали встреча отборочной группы G прошла в алжирском городе Бир-эль-Джире и завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных гостей. Дубль оформил Мохамед эль-Амин Амура (6-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Рияд Марез (19).

Сборная Алжира набрала 22 очка и за тур до завершения первого отборочного этапа в африканской зоне гарантировала себе первое место в группе G и прямую путевку на чемпионат мира. Команда Алжира стала 20-м участником турнира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.