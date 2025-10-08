Сборная Египта отобралась на ЧМ-2026

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сборная Египта по футболу разгромила команду Джибути в матче девятого тура африканской квалификации чемпионата мира 2026 года и пробилась в финальную часть турнира.
Матч группы А прошел в Касабланке и завершился со счетом 3:0 в пользу египтян. Дублем отметился капитан команды Мохаммед Салах (14-я и 84-я минуты), мяч также забил Ибрахим Адель (8).
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа A
08 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
08’ • Ibrahim Adel
14’ • Мохамед Салах
84’ • Мохамед Салах
Сборная Египта, набрав 23 очка, досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда примет участие в турнире в четвертый раз в своей истории и впервые с 2018 года, когда мировое первенство прошло в России. Для нападающего английского "Ливерпуля" Салаха чемпионат мира станет вторым в карьере.
Сборная Египта стала 19-й командой, обеспечившей себе участие в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.
Гол футболиста "Динамо" Нгамале принес камерунцам победу в матче отбора ЧМ
8 октября 2025, 19:02