Рейтинг@Mail.ru
Сборная Египта отобралась на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:30 08.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Египта отобралась на ЧМ-2026

Сборная Египта квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕгипетский футболист Мохаммед Салах
Египетский футболист Мохаммед Салах - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сборная Египта по футболу разгромила команду Джибути в матче девятого тура африканской квалификации чемпионата мира 2026 года и пробилась в финальную часть турнира.
Матч группы А прошел в Касабланке и завершился со счетом 3:0 в пользу египтян. Дублем отметился капитан команды Мохаммед Салах (14-я и 84-я минуты), мяч также забил Ибрахим Адель (8).
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа A
08 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Джибути
0 : 3
Египет
08‎’‎ • Ibrahim Adel
14‎’‎ • Мохамед Салах
84‎’‎ • Мохамед Салах
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Египта, набрав 23 очка, досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда примет участие в турнире в четвертый раз в своей истории и впервые с 2018 года, когда мировое первенство прошло в России. Для нападающего английского "Ливерпуля" Салаха чемпионат мира станет вторым в карьере.
Сборная Египта стала 19-й командой, обеспечившей себе участие в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.
Муми Нгамале - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Гол футболиста "Динамо" Нгамале принес камерунцам победу в матче отбора ЧМ
8 октября 2025, 19:02
 
ФутболСпортМохаммед СалахЕгипетЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала