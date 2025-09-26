Президент Турецкой футбольной федерации потребовал отстранить Израиль

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием немедленно отстранить клубы и национальную команду Израиля от соревнований.
В четверг The Times сообщил, что большинство членов исполнительного комитета УЕФА высказываются за отстранение Израиля, такое решение может быть принято на следующей неделе. Издание отмечает, что отстранение Израиля рискует поставить ФИФА в трудное положение из-за близких отношений главы мирового футбола Джанни Инфантино с Дональдом Трампом. Ранее израильское издание Israel Hayom сообщило, что под давлением США УЕФА не принял решение об отстранении Израиля уже на этой неделе.
"Годами гуманитарные организации поднимают вопрос о смертях и страданиях, вызванных действиями Израиля. Каждый день гибнет все больше невинных людей - дети, медработники, журналисты, освещающие конфликт, профессиональные футболисты и болельщики. Несмотря на позиционирование себя в качестве защитников цивилизованных ценностей и мира, спортивный мир и футбольные институты оставались безмолвными слишком долго. Теперь пришло время ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных соревнований", - цитирует письмо Хаджиосманоглу NTV Spor.
25 сентября 2025, 17:40