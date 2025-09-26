Рейтинг@Mail.ru
Президент Турецкой футбольной федерации потребовал отстранить Израиль - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:44 26.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Президент Турецкой футбольной федерации потребовал отстранить Израиль

Президент Турецкой футбольной федерации призвал ФИФА и УЕФА отстранить Израиль

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфициальные мячи Лиги чемпионов УЕФА
Официальные мячи Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Официальные мячи Лиги чемпионов УЕФА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием немедленно отстранить клубы и национальную команду Израиля от соревнований.
В четверг The Times сообщил, что большинство членов исполнительного комитета УЕФА высказываются за отстранение Израиля, такое решение может быть принято на следующей неделе. Издание отмечает, что отстранение Израиля рискует поставить ФИФА в трудное положение из-за близких отношений главы мирового футбола Джанни Инфантино с Дональдом Трампом. Ранее израильское издание Israel Hayom сообщило, что под давлением США УЕФА не принял решение об отстранении Израиля уже на этой неделе.
«

"Годами гуманитарные организации поднимают вопрос о смертях и страданиях, вызванных действиями Израиля. Каждый день гибнет все больше невинных людей - дети, медработники, журналисты, освещающие конфликт, профессиональные футболисты и болельщики. Несмотря на позиционирование себя в качестве защитников цивилизованных ценностей и мира, спортивный мир и футбольные институты оставались безмолвными слишком долго. Теперь пришло время ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных соревнований", - цитирует письмо Хаджиосманоглу NTV Spor.

Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Монсон заступился за спортсменов из Израиля
25 сентября 2025, 17:40
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ИзраильЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала