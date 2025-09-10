Роналду повторил рекорд по голам в матчах квалификации ЧМ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по голам в матчах квалификации чемпионата мира по футболу.

Форвард саудовского "Аль-Насра" отметился голом с пенальти в выездном матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Венгрии.

Этот мяч стал для португальца 39-м в 49 матчах отбора к чемпионатам мира. Он повторил рекорд нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса, на счету которого 39 голов в 47 встречах.