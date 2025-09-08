Сборная Туниса досрочно пробилась на ЧМ-2026

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сборная Туниса обыграла команду Экваториальной Гвинеи в гостевом матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и отобралась на турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В понедельник в матче группы Н в Малабо тунисцы победили со счетом 1:0. Мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил Мохамед Али Бен-Ромдан.

Сборная Туниса благодаря победе набрала 22 очка в восьми играх и стала недосягаема для команды Намибии, в активе которой 12 очков после семи матчей.