Рейтинг@Mail.ru
Сборная Туниса досрочно пробилась на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:28 08.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Туниса досрочно пробилась на ЧМ-2026

Сборная Туниса досрочно пробилась на чемпионат мира по футболу 2026 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФанаты сборной Туниса
Фанаты сборной Туниса - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сборная Туниса обыграла команду Экваториальной Гвинеи в гостевом матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и отобралась на турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В понедельник в матче группы Н в Малабо тунисцы победили со счетом 1:0. Мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил Мохамед Али Бен-Ромдан.
Сборная Туниса благодаря победе набрала 22 очка в восьми играх и стала недосягаема для команды Намибии, в активе которой 12 очков после семи матчей.
Тунисцы стали 18-ми участниками чемпионата мира из 48 команд, которые на нем сыграют. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая и Марокко.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Англичане одержали четвертую победу подряд в отборе к ЧМ-2026
6 сентября 2025, 20:52
 
ФутболТунисСпортГвинеяЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала