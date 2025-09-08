Рейтинг@Mail.ru
Сборная Италии обыграла команду Израиля в матче с девятью голами - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:56 08.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Италии обыграла команду Израиля в матче с девятью голами

Сборная Италии одержала волевую победу над командой Израиля в матче отбора на ЧМ

© Getty Images / NurPhotoЭпизод матча отбора ЧМ-2026 Израиль - Италия
Эпизод матча отбора ЧМ-2026 Израиль - Италия - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Getty Images / NurPhoto
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сборная Италии по футболу одержала волевую победу над командой Израиля в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в венгерском Дебрецене и завершилась победой итальянцев со счетом 5:4. Дубль в составе "скуадры адзурры" оформил Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), по одному мячу забили Маттео Политано (58), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1). За сборную Израиля дублем отметился Дор Перец (52, 90), а еще два мяча в свои ворота отправили итальянские футболисты Мануэль Локателли (16) и Алессандро Бастони (87).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
08 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Израиль
4 : 5
Италия
16‎’‎ • Мануэль Локателли (А)
52‎’‎ • Дор Перец
(Манор Соломон)
87‎’‎ • Алессандро Бастони (А)
89‎’‎ • Дор Перец
(Тай Барибо)
40‎’‎ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
54‎’‎ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
58‎’‎ • Маттео Политано
(Матео Ретегуи)
81‎’‎ • Джакомо Распадори
(Давиде Фраттези)
90‎’‎ • Сандро Тонали
(Андреа Камбиасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Италии (9 очков) поднялась на второе место, опередив команду Израиля (9) за счет личных встреч. Лидируют в группе норвежцы (12).
В следующем матче сборная Италии в гостях сыграет с командой Эстонии 11 октября, а сборная Израиля в тот же день также на выезде встретится с командой Норвегии.
Футболисты сборной Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Футболисты сборной Белоруссии проиграли шотландцам в матче отбора на ЧМ
8 сентября 2025, 23:43
 
ФутболСпортМойзе КинМаттео ПолитаноДжакомо РаспадориИзраильИталияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала