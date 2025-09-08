Сборная Италии обыграла команду Израиля в матче с девятью голами

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сборная Италии по футболу одержала волевую победу над командой Израиля в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в венгерском Дебрецене и завершилась победой итальянцев со счетом 5:4. Дубль в составе "скуадры адзурры" оформил Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), по одному мячу забили Маттео Политано (58), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1). За сборную Израиля дублем отметился Дор Перец (52, 90), а еще два мяча в свои ворота отправили итальянские футболисты Мануэль Локателли (16) и Алессандро Бастони (87).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
08 сентября 2025 • начало в 21:45
16’ • Мануэль Локателли (А)
52’ • Дор Перец
87’ • Алессандро Бастони (А)
89’ • Дор Перец
(Тай Барибо)
40’ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
54’ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
58’ • Маттео Политано
(Матео Ретегуи)
81’ • Джакомо Распадори
90’ • Сандро Тонали
Сборная Италии (9 очков) поднялась на второе место, опередив команду Израиля (9) за счет личных встреч. Лидируют в группе норвежцы (12).
