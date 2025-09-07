21:42 07.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Карпин: сборная России могла бы побороться за выход из группы на ЧМ

ЭР-РАЙЯН, 7 сен - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Сборная России по футболу смогла бы побороться за выход из группы в случае участия в чемпионате мира 2026 года, заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
В воскресенье сборная России обыграла команду Катара (4:1) в гостевом товарищеском матче. Команда Валерия Карпина последний раз терпела поражение в ноябре 2021 года, уступив в отборе на чемпионат мира 2022 года хорватам (0:1).
"Поборолись бы за выход из группы на чемпионате мира. Но как бы получилось - это другой вопрос. Думаю, мы бы поборолись", - сказал Карпин.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.
