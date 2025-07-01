FIFPro предложила увеличить перерыв на матчах до 20 минут из-за жары в США

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с инициативой увеличить продолжительность перерывов между таймами с 15 до 20 минут при высоких температурах на фоне жаркой погоды во время матчей клубного чемпионата мира в США, сообщает The Guardian.

Клубный чемпионат мира проходит с 14 июня по 13 июля в США. По ходу турнира футболисты несколько раз жаловались на жаркую погоду. Несколько игр были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

По протоколам ФИФА, если температура превышает допустимые нормы, в каждом тайме добавляются трехминутные перерывы для охлаждения. Также отмечается, что ФИФА учла рекомендации организации, внедрив дополнительные меры на клубном чемпионате мира. Организация увеличила количество точек с водой и охлаждающими полотенцами вокруг поля, а также снизила температурный порог для объявления перерывов на охлаждение.

"Пятнадцатиминутного перерыва может быть недостаточно, чтобы снизить внутреннюю температуру тела. Поэтому сейчас активно изучаются альтернативные стратегии, и 20-минутный перерыв может оказаться эффективным. Лабораторные исследования это подтверждают. Вместе с профсоюзом футболистов Португалии мы планируем протестировать эту стратегию в августе", - заявил медицинский директор FIFPro Венсан Гуттебарж.