Сборная Бразилии во главе с Анчелотти вышла на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
07:36 11.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Бразилии по футболу обыграла парагвайцев и вышла на ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии на своем поле одержала победу над командой Парагвая в матче 16-го тура отборочного турнира в Южной Америке и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Встреча, прошедшая в Сан-Паулу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Винисиус Жуниор (44-я минута).
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
11 июня 2025 • начало в 03:45
Завершен
Бразилия
1 : 0
Парагвай
44‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Матеус Кунья)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Итальянский специалист Карло Анчелотти одержал первую победу во главе сборной Бразилии. В дебютном матче тренера бразильцы сыграли вничью с командой Эквадора (0:0).
Сборная Бразилии набрала 25 очков и гарантировала себе выход на чемпионат мира по футболу 2026 года. "Пентакампеоны" отобрались на мировое первенство 23-й раз в своей истории и являются единственной командой, которая ни разу не пропускала чемпионаты мира. В последний раз бразильцы становились чемпионами в 2002 году. Команда Парагвая идет в таблице отборочного турнира на пятом месте с 24 очками.
В другом матче отбора сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира, сыграла вничью с командой Колумбии - 1:1. "Альбиселесте" лидируют в таблице отбора, набрав 35 очков за 16 туров, ранее они досрочно завоевали путевку на мировое первенство.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд.
