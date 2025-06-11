Сборная Бразилии во главе с Анчелотти вышла на ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии на своем поле одержала победу над командой Парагвая в матче 16-го тура отборочного турнира в Южной Америке и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Встреча, прошедшая в Сан-Паулу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Винисиус Жуниор (44-я минута).
Итальянский специалист Карло Анчелотти одержал первую победу во главе сборной Бразилии. В дебютном матче тренера бразильцы сыграли вничью с командой Эквадора (0:0).
Сборная Бразилии набрала 25 очков и гарантировала себе выход на чемпионат мира по футболу 2026 года. "Пентакампеоны" отобрались на мировое первенство 23-й раз в своей истории и являются единственной командой, которая ни разу не пропускала чемпионаты мира. В последний раз бразильцы становились чемпионами в 2002 году. Команда Парагвая идет в таблице отборочного турнира на пятом месте с 24 очками.
