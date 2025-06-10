Сборная Узбекистана разгромила Катар в матче отбора к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
20:51 10.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Узбекистана разгромила Катар в матче отбора к ЧМ-2026

Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Катара в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Узбекистана нанесла разгромное поражение команде Катара в заключительном матче третьего квалификационного этапа Азиатской конфедерации футбола (АФК) к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы A, прошедшая в Ташкенте, завершилась со счетом 3:0. Отличились Азизбек Тургунбаев (28-я минута), Эльдор Шомуродов (86) и Игорь Сергеев (90+2).
Кубок Мира квалиф. АФК - 3-й раунд гр. A
10 июня 2025 • начало в 16:45
Завершен
Узбекистан
3 : 0
Катар
28‎’‎ • Азизбек Тургунбаев
86‎’‎ • Элдор Шомуродов
90‎’‎ • Игорь Сергеев
В другом матче группы сборная Киргизии сыграла вничью с командой ОАЭ - 1:1.
Сборная Узбекистана (21 очко) занимает первое место в турнирной таблице группы A, при этом у идущих вторыми иранцев (20) есть в запасе встреча со сборной КНДР. Обе команды досрочно гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира. Далее расположились сборные ОАЭ (15) и Катара (13), которые продолжат борьбу за выход на турнир в четвертом отборочном раунде, а также Киргизии (8) и КНДР (3).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.
Сборная Узбекистана впервые примет участие в чемпионате мира
5 июня 2025, 21:03
 
