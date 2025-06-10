Сборная Узбекистана разгромила Катар в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Узбекистана нанесла разгромное поражение команде Катара в заключительном матче третьего квалификационного этапа Азиатской конфедерации футбола (АФК) к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы A, прошедшая в Ташкенте, завершилась со счетом 3:0. Отличились Азизбек Тургунбаев (28-я минута), Эльдор Шомуродов (86) и Игорь Сергеев (90+2).
Сборная Узбекистана (21 очко) занимает первое место в турнирной таблице группы A, при этом у идущих вторыми иранцев (20) есть в запасе встреча со сборной КНДР. Обе команды досрочно гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира. Далее расположились сборные ОАЭ (15) и Катара (13), которые продолжат борьбу за выход на турнир в четвертом отборочном раунде, а также Киргизии (8) и КНДР (3).
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.
