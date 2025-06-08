Cборные Албании и Сербии сыграли вничью в квалификации к ЧМ-2026

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборные Албании и Сербии сыграли вничью в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы К, которая прошла в субботу в Тиране, закончилась со счетом 0:0. На второй добавленной к первому тайму минуте албанец Рей Манай не смог реализовать пенальти.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
07 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
На 65-й минуте после попадания предмета, брошенного с трибуны, в голову нападающему сборной Сербии Андрии Живковичу игра была прервана на две минуты.
Сербы с одним очком после одного проведенного матча идут на четвертой позиции в турнирной таблице, сборная Албании с 4 очками после трех игр занимает второе место.
