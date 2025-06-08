Рейтинг@Mail.ru
Cборные Албании и Сербии сыграли вничью в квалификации к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:05 08.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Cборные Албании и Сербии сыграли вничью в квалификации к ЧМ-2026

Сборные Албании и Сербии сыграли вничью в матче квалификации к ЧМ-2026

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборные Албании и Сербии сыграли вничью в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы К, которая прошла в субботу в Тиране, закончилась со счетом 0:0. На второй добавленной к первому тайму минуте албанец Рей Манай не смог реализовать пенальти.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
07 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
Албания
0 : 0
Сербия
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 65-й минуте после попадания предмета, брошенного с трибуны, в голову нападающему сборной Сербии Андрии Живковичу игра была прервана на две минуты.
Сербы с одним очком после одного проведенного матча идут на четвертой позиции в турнирной таблице, сборная Албании с 4 очками после трех игр занимает второе место.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Сборная Нидерландов обыграла финнов в квалификации к ЧМ-2026
7 июня 2025, 23:47
 
ФутболСпортРей МанайАндрия ЖивковичЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала