Сборная Англии обыграла Андорру в квалификации к ЧМ-2026

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу обыграла национальную команду Андорры в гостевом матче третьего тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Встреча группы К, которая прошла в субботу, закончилась победой англичан со счетом 1:0. Гол на 50-й минуте забил Гарри Кейн.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
07 июня 2025 • начало в 19:00
Для Кейна этот гол стал 450-м в карьере за клуб и сборную в 697-й игре. Рекордсмен сборной Англии забил свой 72-й мяч за национальную команду.
Англичане выиграли три матча из трех с общим счетом 6:0 и занимают первое место в группе. Сборная Андорры с тремя поражениями идет на последнем, пятом месте.
