Бельгийцы не смогли обыграть сборную Северной Македонии в отборе ЧМ-2026

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу в гостях сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы J прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме бельгийцев вывел вперед Максим Де Кёйпер (28-я минута), македонцев от поражения спас Эзджан Алиоски (87).

В другом матче сборная Уэльса разгромила команду Лихтенштейна со счетом 3:0.

Сборная Бельгии (1 очко) провела свой первый матч в отборочном турнире и поднялась на четвертое место в таблице группы J. Сборная Уэльса (7) занимает первое место, второй идет команда Северной Македонии (5), на третьей строчке располагается сборная Казахстана (3), а команда Лихтенштейна (0) замыкает таблицу.

В понедельник, 9 июня, сборная Бельгии примет команду Уэльса, а сборная Казахстана – команду Северной Македонии.