Бельгийцы не смогли обыграть сборную Северной Македонии в отборе ЧМ-2026
00:13 07.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу в гостях сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме бельгийцев вывел вперед Максим Де Кёйпер (28-я минута), македонцев от поражения спас Эзджан Алиоски (87).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
06 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
Северная Македония
1 : 1
Бельгия
86‎’‎ • Эзджан Алиоски
(Дарко Чурлинов)
29‎’‎ • Максим де Кёйпер
В другом матче сборная Уэльса разгромила команду Лихтенштейна со счетом 3:0.
Сборная Бельгии (1 очко) провела свой первый матч в отборочном турнире и поднялась на четвертое место в таблице группы J. Сборная Уэльса (7) занимает первое место, второй идет команда Северной Македонии (5), на третьей строчке располагается сборная Казахстана (3), а команда Лихтенштейна (0) замыкает таблицу.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
06 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
Уэльс
3 : 0
Лихтенштейн
40‎’‎ • Джо Родон
(Шорба Томаш)
65‎’‎ • Харри Уилсон
(Джей Дасилва)
68‎’‎ • Киффер Мур
(Дэвид Брукс)
В понедельник, 9 июня, сборная Бельгии примет команду Уэльса, а сборная Казахстана – команду Северной Македонии.
В матчах группы L сборная Хорватии в гостях со счетом 7:0 разгромила команду Гибралтара, а чехи дома обыграли черногорцев со счетом 2:0. В таблице группы лидирует сборная Чехии (9 очков), далее идут команды Черногории (6), Хорватии (3), Фарерских Островов (0) и Гибралтара (0).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа L
06 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
Гибралтар
0 : 7
Хорватия
28‎’‎ • Марио Пашалич
(Иван Перишич)
30‎’‎ • Анте Будимир
(Марио Пашалич)
60‎’‎ • Франьо Иванович
(Йосип Юранович)
63‎’‎ • Франьо Иванович
(Иван Перишич)
73‎’‎ • Иван Перишич
(Марко Пашалич)
77‎’‎ • Андрей Крамарич
(Ловро Майер)
79‎’‎ • Андрей Крамарич
(Франьо Иванович)
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
