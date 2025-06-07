Бельгийцы не смогли обыграть сборную Северной Македонии в отборе ЧМ-2026

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу в гостях сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме бельгийцев вывел вперед Максим Де Кёйпер (28-я минута), македонцев от поражения спас Эзджан Алиоски (87).
86’ • Эзджан Алиоски
29’ • Максим де Кёйпер
В другом матче сборная Уэльса разгромила команду Лихтенштейна со счетом 3:0.
Сборная Бельгии (1 очко) провела свой первый матч в отборочном турнире и поднялась на четвертое место в таблице группы J. Сборная Уэльса (7) занимает первое место, второй идет команда Северной Македонии (5), на третьей строчке располагается сборная Казахстана (3), а команда Лихтенштейна (0) замыкает таблицу.
40’ • Джо Родон
(Шорба Томаш)
65’ • Харри Уилсон
68’ • Киффер Мур
В понедельник, 9 июня, сборная Бельгии примет команду Уэльса, а сборная Казахстана – команду Северной Македонии.
В матчах группы L сборная Хорватии в гостях со счетом 7:0 разгромила команду Гибралтара, а чехи дома обыграли черногорцев со счетом 2:0. В таблице группы лидирует сборная Чехии (9 очков), далее идут команды Черногории (6), Хорватии (3), Фарерских Островов (0) и Гибралтара (0).
28’ • Марио Пашалич
30’ • Анте Будимир
60’ • Франьо Иванович
63’ • Франьо Иванович
73’ • Иван Перишич
(Марко Пашалич)
77’ • Андрей Крамарич
79’ • Андрей Крамарич
(Франьо Иванович)
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.