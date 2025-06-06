Сборная Норвегии разгромила итальянцев в матче квалификации чемпионата мира

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу дома разгромила команду Италии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Осло и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились Александер Сёрлот (14-я минута), Антонио Нуса (34) и Эрлинг Холанд (42).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
06 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
14’ • Александер Серлот
(Антонио Нуса)
34’ • Антонио Нуса
42’ • Эрлинг Холанд
Сборная Италии впервые в своей истории пропустила больше двух мячей в первом тайме отборочного матча чемпионата мира.
Сборная Норвегии (9 очков) с тремя победами в трех матчах возглавляет турнирную таблицу группы I. Сборная Италии (0) провела свой первый матч в текущем отборочном турнире и идет на четвертой позиции. Сборная Израиля (6) занимает второе место, сборная Эстонии (3) располагается на третьей строчке. Замыкает таблицу группы команда Молдавии (0).
В понедельник, 9 июня, итальянцы примут молдован, а норвежцы в гостях встретятся с эстонцами.
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
Сборная Аргентины с Месси обыграла команду Чили
6 июня 2025, 08:38