Сын экс-мэра Нью-Йорка возглавит группу по подготовке к ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая – РИА Новости. Сын экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Эндрю возглавит рабочую группу по подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2026 году, сообщил президент США Дональд Трамп.

Ближайший чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира выступало 32 сборные.