Сын экс-мэра Нью-Йорка возглавит группу по подготовке к ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая – РИА Новости. Сын экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Эндрю возглавит рабочую группу по подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2026 году, сообщил президент США Дональд Трамп.
Ближайший чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира выступало 32 сборные.
«
"С гордостью объявляю о назначении Эндрю Джулиани исполнительным директором президентской рабочей группы по подготовке к чемпионату мира ФИФА 2026 года", – написал американский президент в соцсети Truth Social.
В ходе первого президентского срока Трампа Эндрю Джулиани был в команде политика по связям с общественностью.
Аргентинцы без Месси разгромили бразильцев в матче квалификации ЧМ-2026
26 марта 2025, 07:42