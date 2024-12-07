Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
16:21 07.12.2024
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 82:78 (21:21, 25:18, 18:24, 18:15) в пользу хозяев. Самыми результативными в матче стали Дуэйн Бэйкон и Ксэвьер Мун из "Зенита", которые набрали по 20 очков. В составе армейцев больше всех очков у оформившего дабл-дабл Амата М'Бая (18 очков и 12 подборов).
"Зенит" выиграл 10-й матч подряд и с 15 победами в 17 играх идет вторым в таблице. Лидируют имеющие аналогичную статистику армейцы.
Единая Лига ВТБ
07 декабря 2024 • начало в 14:00
Завершен
Зенит
82 : 78
ЦСКА
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
