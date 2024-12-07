https://ria.ru/20241207/zenit-1987902170.html
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.12.2024
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.12.2024
2024-12-07T16:21:00+03:00
2024-12-07T16:21:00+03:00
2024-12-07T16:22:00+03:00
баскетбол
спорт
дуэйн бэйкон
зенит (санкт-петербург)
цска
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900804670_0:230:1728:1202_1920x0_80_0_0_acc60f50dce66b15a46929dab24e238a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900804670_0:166:1507:1296_1920x0_80_0_0_b9c22c3897c797b79853864c8a932899.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дуэйн бэйкон, зенит (санкт-петербург), цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Дуэйн Бэйкон, Зенит (Санкт-Петербург), ЦСКА, Единая Лига ВТБ
"Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ