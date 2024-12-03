Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 03.12.2024 (обновлено: 21:22 04.12.2025)
https://ria.ru/20241203/sport-1987051777.html
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд,... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2024-12-03T11:32:00+03:00
2025-12-04T21:22:00+03:00
россия
владимир путин
спорт
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922302304_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_ccbfc17774d543e537943da6aef8d9e7.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059872454.html
/20241017/putin--1978607347.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922302304_331:0:2788:1843_1920x0_80_0_0_f8677e4b574771a4c65b26fc22962fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, владимир путин, спорт, экономика
Россия, Владимир Путин, Спорт, Экономика
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках

Путин поручил увеличить долю отечественной спортивной продукции в госзакупках

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудница в цехе швейной фабрики. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на школьное питание, следует из перечня поручений на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Минобороны России, МЧС России, Росрезерва, Росгвардии, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, Росрезерва и Росгвардии", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин поручил представить предложения по росту добычи минтая
18:58
Срок выполнения – 1 марта 2026 года.
Ранее президент России поручал увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Он обратил внимание, что в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов увеличивается продолжительность жизни. Однако россияне едят недостаточно этой продукции.
Путин подчеркнул важность повышения и популяризации потребления рыбы в России. По его словам, россияне потребляют в среднем 24 килограмма рыбы в год. По рекомендации Минздрава, необходимо съедать 28 килограммов в год.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного спортивного форума Россия — спортивная держава в Уфе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Путин поручил расширить полномочия Минспорта
17 октября 2024, 20:51
 
РоссияВладимир ПутинСпортЭкономика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    04.12 23:00
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
  • Футбол
    04.12 23:00
    Лацио
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала