Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на школьное питание, следует из перечня поручений на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Минобороны России, МЧС России, Росрезерва, Росгвардии, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, Росрезерва и Росгвардии", - говорится в документе.
Срок выполнения – 1 марта 2026 года.
Ранее президент России поручал увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Он обратил внимание, что в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов увеличивается продолжительность жизни. Однако россияне едят недостаточно этой продукции.
Путин подчеркнул важность повышения и популяризации потребления рыбы в России. По его словам, россияне потребляют в среднем 24 килограмма рыбы в год. По рекомендации Минздрава, необходимо съедать 28 килограммов в год.
Путин поручил расширить полномочия Минспорта
17 октября 2024, 20:51