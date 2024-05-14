"Это отстой": в "Колорадо" оценили ситуацию с отстранением Ничушкина

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице TSN в соцсети X, заявил, что ситуация с хоккеистом Валерием Ничушкиным вредит команде.
Ранее стало известно, что россиянин отстранен от игр минимум на шесть месяцев, форвард пройдет третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В течение этого срока россиянину не будут платить зарплату. По информации СМИ, Ничушкин провалил тестирование на запрещенные вещества. В понедельник "Колорадо" уступил "Даллас Старз" в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
"Валерий борется с чем-то. У меня две мысли по этому поводу. Отсутствие Ничушкина - это отстой для команды, мы должны перевернуть эту страницу. Мы должны играть лучше, чем мы сделали это сегодня. У нас в раздевалке более 20 парней, которые хотят побеждать. Мы должны сфокусироваться на этом. Ситуация с Ничушкиным вредит команде, в этом нет сомнений. Он отличный игрок", - сказал Беднар.
"Вторая мысль заключается в том, что я знаю Валерия как человека, как игрока команды. Я желаю ему самого лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив и доволен своей жизнью - в нашей команде или нет. Я желаю ему и его семье всего самого наилучшего. Мы надеемся, что он найдет покой и получит помощь", - добавил тренер.
Лига 15 января совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) сообщила, что 28-летний россиянин будет недоступен для клуба на неопределенный срок, пока будет получать помощь. Данная программа существует для оказания психологической поддержи и реабилитации игрокам, испытывающим проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми или психическим здоровьем. В конце февраля Ничушкин получил разрешение на участие в тренировках с "Колорадо", а в начале марта провел свой первый матч после перерыва.
В текущем плей-офф НХЛ российский нападающий провел восемь матчей, забросил девять шайб и сделал одну результативную передачу. Ничушкин делит первое место по голам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
