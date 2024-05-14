"Это отстой": в "Колорадо" оценили ситуацию с отстранением Ничушкина

«

"Валерий борется с чем-то. У меня две мысли по этому поводу. Отсутствие Ничушкина - это отстой для команды, мы должны перевернуть эту страницу. Мы должны играть лучше, чем мы сделали это сегодня. У нас в раздевалке более 20 парней, которые хотят побеждать. Мы должны сфокусироваться на этом. Ситуация с Ничушкиным вредит команде, в этом нет сомнений. Он отличный игрок", - сказал Беднар.