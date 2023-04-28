https://ria.ru/20230428/dietolog-1868317896.html
Россиянам посоветовали лучшие маринады для шашлыка
Россиянам посоветовали лучшие маринады для шашлыка - РИА Новости, 28.04.2023
Россиянам посоветовали лучшие маринады для шашлыка
Слишком острые и жирные маринады для шашлыка могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения, поэтому лучше приготовить маринады с использованием... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:15
2023-04-28T03:15
2023-04-28T03:27
общество
антонина стародубова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Слишком острые и жирные маринады для шашлыка могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения, поэтому лучше приготовить маринады с использованием овощей, фруктов и ягод, например, клюквы, киви, пюре из помидоров, а также йогурта, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она отметила, что для нежного белого мяса в качестве маринада подойдет кефир или йогурт с добавлением куркумы или розмарина, а для рыбы можно использовать пюре из помидоров или лимонный сок. "При приготовлении шашлыка избегайте образования темной твердой корочки", - подчеркнула диетолог. Стародубова рассказала, что в качестве гарнира лучшим сопровождением к мясу станут различные свежие овощи и зелень. Она советует приготовить на решетке ломтики баклажанов, кабачков, репчатого лука, помидоров и болгарского перца. В свою очередь, специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова отметила, что шашлык не следует готовить из замороженного мяса, так как при заморозке и последующей разморозке теряется значительная часть питательных веществ, которые содержатся в свежем мясе. По ее словам, такой шашлык будет жестким и безвкусным. "Готовить шашлык из парного мяса только что забитого животного тоже не стоит. С туши должна стечь кровь, мясо должно полежать, "отдохнуть" несколько часов", - рассказала Павлова. Также специалист добавила, что шашлык в маринаде может храниться не более суток. Готовое же блюдо должно храниться в холодильнике не больше 36 часов.
https://ria.ru/20230419/sovety-1866277138.html
https://ria.ru/20230423/shashlyk-1867143756.html
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общество, антонина стародубова
Общество, Антонина Стародубова
Россиянам посоветовали лучшие маринады для шашлыка
Главный диетолог Москвы: маринад для шашлыка можно приготовить из клюквы, киви или йогурта
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Слишком острые и жирные маринады для шашлыка могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения, поэтому лучше приготовить маринады с использованием овощей, фруктов и ягод, например, клюквы, киви, пюре из помидоров, а также йогурта, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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"Маринад не только позволяет сделать мясо более мягким и сочным, но и придать ему дополнительные вкусовые оттенки. Однако слишком острые, пряные и жирные маринады могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения. Для приготовления домашнего маринада, наряду с неострыми и нежирными традиционными вариантами, можно использовать различные кислые фрукты: лимоны, кислые яблоки, киви, клюкву. Их можно нарезать мелкими кусочками, растереть в пюре или отжать сок", - рассказала Стародубова.
Она отметила, что для нежного белого мяса в качестве маринада подойдет кефир или йогурт с добавлением куркумы или розмарина, а для рыбы можно использовать пюре из помидоров или лимонный сок.
"При приготовлении шашлыка избегайте образования темной твердой корочки", - подчеркнула диетолог.
Стародубова рассказала, что в качестве гарнира лучшим сопровождением к мясу станут различные свежие овощи и зелень. Она советует приготовить на решетке ломтики баклажанов, кабачков, репчатого лука, помидоров и болгарского перца.
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В свою очередь, специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова отметила, что шашлык не следует готовить из замороженного мяса, так как при заморозке и последующей разморозке теряется значительная часть питательных веществ, которые содержатся в свежем мясе. По ее словам, такой шашлык будет жестким и безвкусным.
"Готовить шашлык из парного мяса только что забитого животного тоже не стоит. С туши должна стечь кровь, мясо должно полежать, "отдохнуть" несколько часов", - рассказала Павлова.
Также специалист добавила, что шашлык в маринаде может храниться не более суток. Готовое же блюдо должно храниться в холодильнике не больше 36 часов.
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